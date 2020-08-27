Samanyolu Haber /Gündem / O saray da kaçak! /27 Ağustos 2020 13:08

O saray da kaçak!

Van Gölü kıyısında Bitlis'in Ahlat ilçesinde inşâ edilen yeni sarayın kaçak olduğu belirtildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, 27'nci dönemde Çevre, İmar, İskân, Maden, Kıyı, Mera, Milli Parklar, Orman, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi, Gecekondu, Yapı Denetimi gibi kanunlarda değişiklikler yapıldığını belirterek, “Malazgirt törenlerine ev sahipliği yapan Van Gölü kıyısındaki Ahlat Sarayı kaçak.” değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa profesörü Kaboğlu bugün BirGün gazetesinde yayımlanan makalede, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Sarayı'nı mevzuata aykırı inşâ ettirdiğini belirtti. 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI HİÇE SAYILDI

Kaboğlu, “Bitlis-Ahlat’taki inşaat alanı, Rize dolgu alanı, Çandarlı limanı, Rize İyidere Lojistik merkezi alanlarının, kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair düzenlemeyi (18.01.2019 ta. Ve 7162 sy. K.), AYM iptal etti (K.2019/53). AKP-MHP ittifakı, Ahlat’ta yapımı süren kaçak saraya, gayri meşru bir yasal zemin oluşturmak amacıyla bu kez 7221 sayılı torba yasaya bir madde ekledi; AYM kararının bağlayıcılığını hiçe sayarak. Malazgirt törenlerine ev sahipliği yapan Van Gölü kıyısındaki Ahlat Sarayı bu.” değerlendirmesinde bulundu.
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