O seçim iptal mi ediliyor?

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Altenstadt ilçesinde aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Partili (NPD) Stefan Jagsch isimli siyasetçinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla muhtar seçilmesi küçük çaplı siyasi bir krize yol açtı.





Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine dokuz belde meclisinden yedisinin onayladığı önerge ile seçimin iptali talep edildi.







PUTTRİCH: KABUL EDİLEMEZ





Hessen eyaletinin CDU'lu Avrupa Bakanı Lucia Puttrich, NPD'li Jagsch'ın oybirliği ile seçilmesini "kabul edilemez” diye niteledi ve yanlışın düzeltileceğini kaydetti.





Aşır sağcı NPD üyesi Stefan Jagsch'ın muhtar seçilmesi siyasi krize yol açtı.







İptalin Hessen eyaleti kanunlarına uygun olup olmadığını araştırılırken, aynı zamanda NPD'nin Hessen eyalet örgütünün başkan yardımcısı olan Jagsch iptal ile ilgili olarak hukuki yollara müracaat edeceğini açıkladı.





Altenstadt ilçesinde aşırı sağcı NPD'li siyasetçi Stefan Jagsch'ın muhtar seçilmesi federal düzeyde tartışma başlatmıştı.





Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun lideri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Genel Sekreteri Paul Ziemiak ile SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil seçime tepki göstermişti.





Wetterau'ya bağlı Altenstadt ilçesinin Waldsiedllung beldesinde Perşembe akşamı yapılan oylamada NDP'li Jagsch, CDU, SPD ve FDP'li temsilcilerin oylarını alarak oy birliği ile muhtar seçilmişti.





"BAŞKA ADAY OLMADIĞI İÇİN SEÇTİK" SAVUNMASI





Medyada yer alan haberlere göre, muhtar seçiminde karşı aday bulunmuyordu.





Hessen Radyo ve Televizyon Kurumu'na konuşan CDU temsilcisi Norbert Szielasko, belde meclisinde tamamen partilerden bağımsız olduklarını belirterek, bir önceki muhtarın görevinden ayrılması sebebiyle yaklaşık 10 haftadır yerel bir yöneticinin bulunmadığını söylemişti.





NPD'nin temsilcisini seçmelerini, "Başka biri yoktu, özellikle de daha genç olan, bilgisayardan anlayan, e-posta yazabilen.” sözleriyle savunmuştu.







CDU VE SPD YÖNETİMİNDEN TEPKİ





CDU lideri Kramp-Karrenbauer, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, NPD Hessen eyalet teşkilatı başkan vekili Jagsch'ın muhtar seçildiği oylamanın iptal edilmesini istemiş, bu seçim karşısında üzüntü ve öfke duymanın son derece haklı gerekçeleri bulunduğunu ifade etmişti.





CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bu seçim karşısında şoke olduğunu belirterek, NPD'li bir siyasetçinin seçilmesinin "utanç verici” olduğunu söylemişti.





Ziemiak da, bu kararın düzeltilmesini beklediğini vurgulamıştı.





Koalisyon ortağı SPD'nin Genel Sekreteri Lars Klingbeil da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NPD'li siyasetçinin seçiminin derhal iptal edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.





KLINGBEIL: NAZİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMIYORUZ





Klingbeil, "SPD'nin bu konudaki tutumu net. Nazilerle işbirliği yapmıyoruz! Hiçbir zaman! Bu federal düzeyde de eyaletlerde de belediyeler de geçerli.” ifadesini kullanmıştı.





Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'yi anayasa düşmanı olarak nitelendirmiş, ancak partinin kapatılması talebi ile 2017'de açılan davayı NPD'nin Almanya'da demokrasiyi kaldıracak "potansiyeli” olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.