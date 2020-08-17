Samanyolu Haber /Gündem / O şehirde ormanlık alanlara girişler yasaklandı /17 Ağustos 2020 21:40

O şehirde ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Son dönemde pek çok noktada artış gösteren orman yangınlarını önlemek amacıyla Eskişehir'de ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ifade edildi.

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Eskişehir'de mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Eskişehir'de, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Orman köyünde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar yasaktan muaf olacak.

Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında toplanan Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Yapılan açıklamada, "Mesire ve piknik alanlarında sadece belirlenen yerlerde saat 09.00 ile 20.00 arası piknik ateşi, mangal ve semaver yakılabilecek. Bunun dışındaki ormanlık alanlara girişler yasak olacak. Orman köyünde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Bağ- bahçe temizliği için kontrollüde olsa ateş ve anız yakılmayacak. Orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet, bisiklet gibi her türlü sportif faaliyetler de 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmayacak, kamp kurulmayacak. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacak. Yasaklara uyulmasından başta orman muhafaza memurları olmak üzere bütün kolluk kuvvetleri sorumlu olacak. İhbarlar için Orman Bölge Müdürlüğü'nün ALO 177 hattı 24 saat açık olacak" denildi.
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