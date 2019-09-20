Samanyolu Haber /Gündem / O şimdi "resmen" Büyükelçi /20 Eylül 2019 10:01

O şimdi "resmen" Büyükelçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası 2013'te bakanlık görevinden istifa eden eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çekya Büyükelçiliği görevine atandı. Bağış'ın ismi son olarak eşi Beyhan Bağış'ın "Söyleyecek çok söz var, ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar." açıklaması ile gündeme gelmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çekya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çekya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis’in Türkiye ziyaretinde düzenlenen Türkiye-Çekya İş Formu’nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Prag'a Büyükelçiliğine atandığını konuşması sırasında, ‘Prag Büyükelçiliği’ne atanan AB eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış'ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum." sözleriyle açıklamış, ancak karar Resmi Gazete’de henüz yayımlanmamıştı.

BEYHAN BAĞIŞ’IN 5 EYLÜL’DEKİ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

5 Eylül’de Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medya çok konuşulmuştu. Beyhan Bağış, eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın altında, "Söyleyecek çok söz var, ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar." ifadelerini kullanmıştı.

Bağış’ın paylaşımı şu şekilde: “Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar. Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan. Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum. En çok da kendime kızdım. Naif olmanın bile sınırı olmalı. Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz.”
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