O sır görüşmenin şahidi konuştu

SAMANYOLUHABER- Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Akıncı Davası'nda sanıkların esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.





Bugünkü celsede savunma yapan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın koruma şefi eski astsubay Fatih Kahraman, savunma hakkının bir günle sınırlanmasına tepki gösterdi.





NİÇİN KOMUTANLAR VE HAKAN FİDAN'DAN HESAP SORULMADI?





Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ı, "Hak hırsızlığı, yıllarınızı verdiğiniz hukuk adamlığınıza gölge düşürecektir." sözleriyle eleştiren Kahraman, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne dair komuta kademesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'dan hesap sorulmamasının darbenin gerçek fâillerine ulaşılmasını engellediğini söyledi.





Kahraman, Başkan Giray'ın da katıldığı bir çalıştayda "Şüpheden devlet yararlanmalı." şeklinde bir kriter belirlendiğini hatırlattıktan sonra şöyle konuştu: "Ancak Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter ve Emre Belözoğlu'nda devlet şüpheden yararlanmamış, erklerin baskısı ile beraat ettirilerek, şüpheden sanığın yararlanması sağlanmıştır."





“ABİDİN ÜNAL BANA BUNLARIN KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE AKINCI'YA GETİRİLMESİNİ, DİĞERLERİNİN BIRAKILMASINI SÖYLEDİ”





Kahraman, 15 Temmuz gecesi İstanbul Moda'daki düğünden Ankara Akıncı Üssü'ne (Mürted) nasıl geçtiklerini ise şöyle anlattı: "Moda'dan çıkarken Abidin Ünal bir not verdi. Hatırladığım, Mehmet Şanver ve Hasan Küçükakyüz'ün isimleri vardı. Abidin Ünal bunların kontrollü bir şekilde Akıncı'ya getirilmesini, diğerlerinin bırakılmasını söyledi."





"Helikopterde de telefon görüşmelerine devam etti." diyen Kahraman, "Sabiha Gökçen'deki VIP uçağa geldiğimizde uçuş ekibine 'İyi akşamlar' dedi ve ben refakat ettiğim için 'Akıncı'ya gidiyoruz' dedi. Akıncı'ya inince doğrudan 141'inci Filo'ya gidileceğini söyledi. Geçtik. 30-40 asker vardı. Komutanı selamladılar. O da 'İyi akşamlar, kolay gelsin' dedi. Harekât Komutanı Ahmet Özçetin ile ofis gibi bir odaya geçtiler." ifadelerini kullandı.





Abidin Ünal'ın ifadelerinde iddia ettiği gibi kırık dökük, boş bir odaya geçmediğini belirten Kahraman, "Kapıyı kapatıp, bir müddet (Özçetin ile) konuştular. Bir süre sonra çıktılar. Abidin Ünal tuvalete gitti. Sonra harekât komutanın odasına geçtiler." dedi.





Kahraman, Ünal ya da başka bir komutanın tutuklanmadığına işaret ederek, şunları aktardı: "Orada bir tutuklu yoktu, biz de gardiyan değil, koruma personeliydik. Saat 04:00 gibi tekrar tuvalete gitti. Çıktığında bana 'Araç hazır olsun' dedi.Ben VIP minibüse giderken, o odadan telefonunu aldı. Aracı ben kullandım. Üs komutanın karargâhına gittik. Orada görüştüğü kişi Hulusi Akar'dır. Ben gördüğümü söylüyorum."





“ABİDİN ÜNAL KUYRUĞUNU KURTARMAK İÇİN BENİ ATEŞE ATTI”





Abidin Ünal için, "Kuyruğunu kurtarma derdinde." ifadesini kullanan Kahraman, şöyle devam etti: "Abidin Ünal odada tutulduğu sürece hiçbir şey yiyip, içmediğini söyledi. Öyleyse bu kadar sık tuvalete gitmesinin sebebi neydi? Yaz günü üşüttü mü?" sorularını yöneltti.





"Akıncı'da sadece kendi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla kendisine karşı tavır alındığı hissine kapıldığı anlaşılıyor." diyen Kahraman, "Üs kapatılmaya çalışılsa da Akıncı'da Hulusi Akar ile görüşme yaşanmıştır, gerçektir ve her iki taraf da bu sır görüşmeyi bilmektedir. Kendisinin kamuoyunun önüne atılması, Hulusi Akar'ın ise işin içinden sıyrılıp, kamuoyunda karşılık bulmasından panikledi." dedi.





"O SIR GÖRÜŞMENİN ŞAHİDİ BENİM, DIŞARIDA OLUP BUNU AÇIKLASAYDIM YER YERİNDEN OYNARDI"





Kahraman'a göre Ünal'ın mahkemeye rahatça gelip gitmesi kendisine istediği teminatın verildiğini gösteriyor.





"Bunca süredir niçin cezaevinde olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Kahraman, "O sır görüşmenin, Abidin Ünal'ın telefonuyla an be an gelişmeleri takip etmesinin tek şahidi benim. Beni ateşe atmasının sebebi, ispatlanması imkânsız bu görüşmenin şahidi olmamdır. Dışarıda olup da bunu açıklasaydım her halde yer yerinden oynardı." diye konuştu.





“BEYANLARI UYDURMADIR VERDİĞİ EMİRLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞTIR”





Ünal'ın, "Bana silah doğrulttular." ifadesinin tam bir iftira olduğunu öne süren Fatih Kahraman, "Hiçbir kamera kaydında böyle bir görüntü yok. Silah nasıl doğrultulur? Bunu erden orgenerale herkes bilir. Böyle ucuz bir ifade koca bir orgenerale yakışmamıştır. Beyanları uydurmadır, verdiği emirleri gizlemeye çalışmıştır." dedi.