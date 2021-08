O şirket, aşı olmayan çalışanlarını işten atacak

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com’u bünyesinde bulunduran Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurdu.



Medya Tava'nın haberine göre, Saran Holding patronu Sadettin Saran tarafından çalışanlara gönderilen mektupta, 15 Eylül 2021 tarihine kadar grup şirketlerinde çalışanların, tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarının beklendiği belirtildi.



Mektupta bu çağrıya olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışana teşekkür edilirken, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışanlarla birlikteliğin sonlandırılacağı kaydedildi.



Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından çalışanlarına gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:



"Değerli Çalışma Arkadaşlarım,



Bildiğiniz gibi, geride kalan bir buçuk yıl içinde, pandemi nedeniyle tüm dünya gibi biz de zorlu bir süreçten geçtik ve yine tüm dünya gibi biz de olağanüstü önlemler almak zorunda kaldık.



Malum süreç devam etmekle birlikte, şunu grubumuz adına gururla söylemeliyim ki, hem hızlı aldığımız kararlar sayesinde hem de başta İdari İşler Departmanı olmak üzere tüm çalışanlarımızın dikkatli, özverili, gayretli mesaileriyle, Saran Grubu bu benzersiz zorlayıcılıktaki süreci olabilecek en iyi şekilde atlatmıştır.



Bunun için her birinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum.



Sevgili Arkadaşlar,



Geçtiğimiz günlerde pandemide gelinen noktayı ve grubumuz açısından yeni dönem çalışma koşullarını bir kez daha gözden geçirdik. Bu değerlendirme sizlerle de paylaşıldı.



Geldiğimiz noktada ve yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, daha önce sizlerle de paylaşıldığı üzere, Covid-19'a karşı aşı korunması sağlamak, gerek Saran Grubu şirketleri içinde çalışanlarımızın; gerekse dışarıda, kamu sağlığının korunmasına yönelik olarak, birinci derecede önceliğimiz haline gelmiştir.



Bu itibarla, bir kez daha hatırlatmak isterim ki, 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla grubumuz çalışanlarının tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarını beklemekteyiz. Bu çağrımıza olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışma arkadaşımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Diğer yandan, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışma arkadaşlarımızla bünye içindeki birlikteliğimizi sonlandırmak, yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımızı da üzülerek ifade etmek zorundayım.



Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir çalışma dönemi geçirmemizi diliyor; her birinize gayretleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor; sizleri sevgiyle selamlıyorum."