O soru gerdi: Beyaz Saray'da Selman ve Trump'ın zor anları!

ABD Başkanı Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı ağırladığı Oval Ofis’te bir gazetecinin İstanbul’da katledilen Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorusu gerginliğe neden oldu. Selman, bunun ülkeleri için “üzücü bir durum” olduğunu belirtirken Trump, gazeteciye konuyu kapatmasını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Beyaz Saray’da konuk etti.



Görüşme öncesi Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, ABC muhabirinin sorusuyla gerildi.



Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin soru üzerine Trump, “Veliaht Prens Selman’ın bundan haberi yoktu. O kişi hakkında farklı görüşler vardı. Ne olursa olsun, Veliaht Prens’in olaydan haberi yoktu. Konuyu burada kapatabiliriz” dedi.



Selman ise Kaşıkçı cinayeti hakkında, “Bu, büyük bir hata ve bizim için acı verici. Soruşturmayı yürüttük, sistemi geliştirdik, böyle bir şeyin tekrarlanmaması için gerekli adımları attık” ifadelerini kullandı.