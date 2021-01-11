Samanyolu Haber /Gündem / O sözler hakkında suç duyurusu /11 Ocak 2021 13:19

O sözler hakkında suç duyurusu

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Böyle çingenelik olur mu? Affedersin çingenelik bu. Ne diyeyim? Dilenci mi? diyeyim ya!" diyerek Gaziantepspor teknik direktörü Marius Sumudica'ya hakaret etmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Roman kökenli milletvekilleri Özcan Purçu ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Cemal Bekle, Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Erman Toroğlu'nun Romanlara karşı yapmış olduğu hakaret ve aşağılayıcı ifadelerle ilgili, Roman Sivil Toplum Örgütlerinin öncülüğünde, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve birçok milletvekilinin de katılımıyla 11.01.2021 Pazartesi günü İstanbul Çaglayan Adliyesi'nde saat 11.00'de suç duyurusunda bulunulacak ve saat 13.00'de ise pandemi kurallarına uyularak basın açıklaması yapılacaktır."

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Romanlara hakaret etti.

Erman Toroğlu, Sumudica'yı eleştirirken, "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya? Çingenelik... Affedersin, çingenelik bu. Ne diyeyim abi? Ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor... Ne bileyim abi? Ne diyeyim? Dilenci mi diyeyim? Dilenci diyeyim." ifadelerini kullanmıştı.

Toroğlu, "Romanlardan özür dilerim. Çok severim onları ayrıca... Ben benzetmeyi başka yerden yaptım." diyerek gaf üstüne gaf yapmıştı.
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