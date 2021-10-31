Samanyolu Haber /Spor / O takım şampiyonlar liginden men edildi /31 Ekim 2021 17:03

O takım şampiyonlar liginden men edildi

Önceki sezonlarda Beşiktaş forması giyen Talisca ve geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımdan ayrılan Vincent Aboubakar'ın da top koşturduğu Al Nassr takımının gelecek sezon için Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildiği belirtildi.

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Eski Beşiktaşlılar Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın formasını giydikleri Al Nassr, gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

Suudi Arabistan Futbol Ligi Kulüp Lisans Temyiz Komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri gerekçesiyle daha önce Al Nassr ve Al Ittihad'a hem ulusal hem de uluslararası lisans vermemişti. İki kulübün yaptığı itirazı değerlendiren komite, itirazları reddetti.

Hem Al Nassr'ın hem de Al Ittihad'ın yaptığı itiraz dosyalarını ve belgeleri inceleyen komite, yapılan itirazların yeterli olmadığına karar verdi.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkanı zaten bulunmuyordu. Geçen sezon 3. olarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Al Ittihad, men kararı sonrası turnuvada mücadele edemeyecek.
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