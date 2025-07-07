Samanyolu Haber /Gündem / O teğmenlere düğün de yasaklandı! /07 Temmuz 2025 10:19

O teğmenlere düğün de yasaklandı!

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıkları için ordudan ihracına kararı verilen Teğmenlere düğün de yasaklandı. Gazi Üsteğmen Av. Serdar Öztürk’ün orduevinde yapılan düğününe davetli olan teğmenler, “yasaklı” denilerek içeri alınmadı.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatıp Subay Andı okudukları ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler, kurul kararı ile ordudan ihraç edildi.

Aralarında Harp Okulu birincisinin de yer aldığı 5 teğmenin ihracına ilişkin yargı süreci devam ederken Genelkurmay’dan şaşkına çeviren bir uygulamaya daha gidildiği haberi geldi.

TEĞMENLERE DÜĞÜN DE YASAKLANDI
Müyesser Yıldız’ın haberine göre, Ergenekon davasında hapis yatan Gazi Üsteğmen Av. Serdar Öztürk, önceki akşam küçük oğlu Berkay’ı evlendirdi. Öztürk’ün oğlu için yapılan düğün ise Orduevi’nde gerçekleşti.

Öztürk, oğlunun düğününe evlatları gibi gördüğü ihraç edilen 5 teğmeni de davet etti. Halihazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) çalıştıkları için Ankara’da bulunan 4 teğmenin dışında, düğüne katılmak için dönem birincisi Ebru Eroğlu İstanbul’dan kalkıp Ankara’ya geldi

LİSTEYİ ALDILAR
Ancak düğün öncesinde Öztürk’ten davetlilerin bir listesini isteyen Genelkurmay, listede teğmenlerin olduğu görülünce de, “TSK’dan atıldıkları için” Orduevi’ne giremeyecekleri bildirildi.

Genelkurmay’ın Orduevi yasağı karşısında teğmenlerden gelen tepkiyi aktaran Müyesser Yıldız, birinin kelimesi kelimesine şunları söylediğini aktardı:

“Zoruma giden şu; düğün ya, düğün düğün… Sanmıyorum, Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı’nın kararı olsun. Alttaki, kraldan çok kralcıların işidir. Tamam kabul ettim, beni TSK’dan attınız, tamam disiplinsiz adamım; iyi de eşimin, dostumun düğününe de mi gidemeyeceğim?”
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