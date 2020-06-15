O tırcı Hatay Belediyesi'nde işe başladı

Malik Yılmaz, uzun süren işsizlik döneminin ardından isyanını yine sosyal medyadan dile getirmişti.Yılmaz'ın çığlığına Hatay Belediyesi yetişti.







Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, uzun süre işsiz kalan Yılmaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı.





Destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:





"İşe girdim, sigortam başlatıldı. Ben ne yaşadıysam sesimi çığlığa dönüştüren sizler sayesinde yaşadım. Kelimeler ile sizlere olan minnettarlığımı anlatamam. Bir babayı ailesine karşı boyun büktürmediniz, bir babayı hayata tutturdunuz. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Siz ve sizin gibilerden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun."





Yılmaz, salgın sürecinde internette paylaştığı bir videoda, “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.





Yılmaz, sosyal medya hesabından işsizlik sürecine ilişkin son açıklamasında ise şunları kaydetmişti:





"Merhaba ben Malik Yılmaz. Beni TIR şoförü olarak tanıdınız ama artık öyle değil. İnternete attığım videodan sonra işten çıkarıldım. O günden beri işsizim. İskenderun'da başvurmadığım yer kalmadı. Virüsten dolayı ya da çekindikleri bir şey mi var bilmiyorum ama o günden beri iş bulamadım. Bana yardımcı olabilecek birileri varsa çok sevinirim. Ne iş yapacağımın hiçbir önemi yok, elimden her iş geliyor. Ailemi kimseye muhtaç etmeyip geçindirdikten sonra her işi yapmaya hazırım."



