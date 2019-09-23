O toplantı gizli miydi?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile yaptığı görüşme hükümet tarafından "gizli toplantı" diye takdim edildi.





Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başkanı Durmuş Yılmaz, 21 Eylül’de Ankara Hilton Oteli’nde gerçekleşen

görüşmenin prosedüre uygun bir görüşme olduğunu belirterek, "Gizli bir toplantı değildi." dedi.





Yılmaz görüşme talebinin IMF heyetinden geldiğini söyledi.





IMF İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜŞME YAPMIYOR





Türkiye’nin “4'üncü Madde Konsültasyonu” çerçevesinde IMF’yi davet ettiğine işaret eden Yılmaz, 12 Eylül’de Türkiye’ye gelen heyetin ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.





"Türkiye’deki ekonominin genel durumunu tespit edip diğer 186 üye ülkesiyle paylaşmak üzere yapılan bir ziyaret bu." diyen Yılmaz, " Bunu yaparken önce ülkenin ekonomi politikasından sorumlu resmi makamlarla ve hükümetle görüşüyorlar. Arkasından Türkiye’deki sivil toplum örgütleriyle, sermayenin temsilcileriyle ve diğer ilgililerle bir görüşme yapıyorlar. " dedi.





DURMUŞ YILMAZ: GİZLİ BİR TOPLANTIYA GİTMEDİK





IMF heyetinin muhalefet olarak kendileri ile de görüşmek istediğini belirten Yılmaz, "Dolayısıyla teklif onlardan geldi. Biz gizli bir toplantıya gitmedik. Bizim adımız, sanımız, kurumumuz belli. Bize sorulan soruları kendi perspektifimizden namuslu dürüst şekilde cevap verdik." diye konuştu.





Kendilerinden ekonominin genel bir değerlendirmesini istediklerini aktaran Yılmaz, “ Ben kendi açımdan bu değerlendirmeyi yaptım. Kamuoyunca bilinen görüşlerimi tekrar ettim.” ifadelerini kullandı.





Eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz IMF heyeti ile yaptıkları toplantının gizli olmadığını söyledi.





"SADECE DİNLEDİLER VE NOT ALDILAR"





Yılmaz ve Öztrak’ın ekonomi hakkındaki genel değerlendirmesinin yanı sıra IMF heyetinin bazı spesifik sorular yönelttiğini aktaran Yılmaz, Independent Türkçe'ye toplantı hakkında şu notları aktardı:





*Heyet "Faiz indirimine rağmen Türk Lirası niçin bu kadar istikrarsız?" sorusunu yöneltti. Ardından "İçinde bulunduğunuz durumdan çıkmak için önerileriniz var mı?" denildi.





*Bizim söylediklerimiz üzerine yorum yapmadılar. Sadece dinlediler ve not aldılar.





*Gerçek rakamları bilmediğimiz için bizim somut öneri sunmamız doğru değil.





*Kamu çalışanlarına ilk yıl için yüzde 4+4, ikinci yıl için yüzde 3+3 zam yapıldı. İç talebin canlanabilmesi için bunun daha yüksek olması lazım geldiğini belirttim.





*Merkezi hükümet borcunun milli gelire oranına baktığımızda yüzde 32 civarında. Dolayısıyla burada bir mâli alan var.





*"Fakat kamu-özel işbirliğinden, yap-işlet-devret projelerinde ne kadar yükümlülük ortaya çıktığını bilmediğimiz için bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla elimizde bilgi belge yok" dedik.





*Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 17 Eylül'de açıkladığı 46 milyar liralık sorunlu kredinin gündeme gelmedi. Çünkü toplantı 12 Eyül'de yapılmıştı.





TOPLANTIDA KİMLER VARDI?





*Türkiye'den katılan isimller: CHP Genel Başkanı Yardımcısı Faik Öztrak ile Durmuş Yılmaz.





*IMF heyetindeki şu isimler vardı: IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Mathias Thomsen, bir dönem IMF Türkiye Masası Şefliği yapan Danışman Donal McGettigan ve IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason.







4'ÜNCÜ MADDE KONSÜLTASYON ÇALIŞMASI NEDİR?





IMF'nin kuruluş anlaşmasının 4'üncü maddesinden ismini alan "4'üncü Madde Konsültasyon Çalışması" kapsamında IMF her üye ülkeyi düzenli olarak denetliyor.





Genellikle yılda bir, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgilendirilmesiyle gerçekleşen görüşmeler, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla yapılıyor.





Her üyenin ekonomik gelişmelerine paralel olarak, ayrıntılı bir gözden geçirme çalışması oluyor.





12 Eylül’de Türkiye’ye gelen IMF heyeti, fon uzmanları, bakanlıklar, kamu kuruluşları ve iş dünyasından isimler, sendikalar ve sivil toplum temsilcileriyle görüşmüştü.