Samanyolu Haber /Gündem / "O tuzağa düşmeyeceğiz" /24 Nisan 2021 16:12

"O tuzağa düşmeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1'de katıldığı canlı yayında 'İmamoğlu veya Yavaş cumhurbaşkanlığına aday olacak mı?' sorusunu yanıtladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ekranlarında kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olarak gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu veya Yavaş cumhurbaşkanlığa aday olarak gösterilebilir mi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İki belediye başkanımız da son derece başarılı. Bu başarıları iktidar hazmedemiyor biliyoruz. Adayı belirlerken biz tek başımıza belirlemeyeceğiz. Önce yöntemleri belirleyeceğiz, sonra adayımızı belirleyeceğiz. Bu başarıları kendi bölgelerindeki başarıları sürdürmek istiyorlar. Bizim adayımız budur ya da şudur diye o tuzağa düşmeyeceğiz. Önce biz ilkeler konusunda anlaşayacağız. Neyi nasıl, hangi sürede yapacağımızı berabar belirleyeceğiz. O zaman biz vatandaşa güven vermiş oluruz. Her bir parti, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyor. İttifaka dahil olmayan, iki pati daha var gelecek ve deva partisi çalışmalarını paylaşılıyor. İttifaklar zamanı gelince yeri gelir konuşulur. "
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