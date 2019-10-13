Samanyolu Haber /Medya / O tweetten sonra istifa etti /13 Ekim 2019 00:39

O tweetten sonra istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, “Fake News” (Yalan Haberler) dediği Fox News için şu tweeti atmıştı: "CNN seyretmek Fake News’teki Sheperd Smith’i seyretmekten daha iyi.” Trump'ın bu sözlerinin hemen akabinde ünlü sunucu Smith Fox'tan istifa etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donald Trump’a yönelik muhalefet sert bir şekilde sürerken, medya ilginç bir istifa kararını tartışıyor.

CNN International, Trump’a muhalif yayınlar yaparken, FOX News’te ise durum iyi karıştı. Ünlü sunucu Shepard Smith, FOX News’in yayınlarının Trump yanlısı olduğu gerekçesi ile kanaldan ayrıldı.

Kanalda tartışma bununla da kalmadı. FOX'un bazı çalışanlarının Trump yanlısı, bazılarının ise Trump’a muhalif olması tartışmaları büyüttü.

YORUMCULARIN BİR KISMI TRUMP'A DESTEK VERDİĞİNİ SAKLAMIYOR

Daily Beast’in haberine göre Fox News öyle bölündü ki kanalın haber merkezi Trump’a muhalif kalırken, yorumcuların bir kısmı Trump’a desteklerini belirtiyor. 

Gündüz kuşağında programlar yapan Shepard Smith gibi isimler ABD Başkanı'na karşıtken, kanalın gece kuşağı Trump’ı savunuyor.

ABD Başkanı Trump, Smith’i hedef alarak, “Fake News” (Yalan Haberler) dediği Fox News için, “CNN seyretmek Fake News’teki Sheperd Smith’i seyretmekten daha iyi.” ifadelerini kullanmıştı. 

Sunucu Smith’in istifası da bu sözlerin hemen akabinde geldi.
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