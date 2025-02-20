O üç ülke nükleer silahlar gündemi ile bir araya gelecek

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Rusya ve Çin ile nükleer silahların azaltılması konusunda müzakereler yürütme planlarını doğruladı.

Trump, bu açıklamayı Florida’nın Miami kentinde Suudi Arabistan tarafından düzenlenen yatırım forumunda yaptı. Beyaz Saray, etkinliği YouTube kanalında canlı olarak yayınladı.“Bu konuyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile başarılı bir şekilde görüştüm. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de nükleer modernizasyonun gerekliliği hakkında çok önemli görüşmeler yaptım,” diyen Trump, nükleer silahların kullanımına izin verilmemesi ve diğer ülkelerin bu silahları edinmemesi gerektiğini vurguladı.Trump, COVID-19 pandemisinden önce Putin ile nükleer silahların azaltılması konusunu görüştüğünü hatırlatarak, bu sürecin başarılı geçtiğini ifade etti. Ayrıca, ABD, Rusya ve Çin’in nükleer silah stoklarını azaltması gerektiğini belirten Trump, bu fikrin Putin tarafından da desteklendiğini ve Çin’in de bu sürece dahil edilebileceğini söyledi.Öte yandan, Kremlin, Ekim 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaş devam ederken nükleer silah kapasitesinin azaltılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.