Samanyolu Haber /Dünya / O uçağı Taliban mı düşürdü? /27 Ocak 2020 18:15

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Afganistan'da Ariana Afghan Havayolları'na ait bir uçak Gazni vilayetinde düştü. Uluslararası haber ajansı Reuters, Taliban'ın "Uçakta Amerikan askerleri vardı ve uçağı biz düşürdük" iddiasını son dakika haberi olarak geçti.

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Afganistan'da Ariana Afghan Havayolları'na ait bir uçağın Gazni vilayetinde düştüğü belirtildi. 

Ghazni vilayet sözcüsü Arif Noori, "Ariana Afghan Havayolları'na ait bir Boeing uçak yerel saatle 13:10'da düştü." dedi.

Herat şehrinden başşehir Kabil'e giden uçağın Taliban tarafından kontrol edilen "Deh Yak" isimli dağlık bir bölgede düştüğü belirtildi.

Nuri teknik arıza sebebiyle alev alan uçağın düştüğünü söyledi. Bir diğer yetkili kazada ölen veya yaralananların sayısına dair bir bilgileri olmadıklarını söyledi.

TALİBAN'IN YAYINLADIĞI GÖRÜNTÜLERDE UÇAĞIN ENKAZI VAR

Uluslararası haber ajansı Reuters'in haberine göre ise Taliban, Afganistan Gazni'de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerlerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti. 

Taliban'a yakın sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde karlar içinde geniş bir sahaya dağılmış uçak enkazı görülüyor. 

Yetkililer düşen uçağın yolcu uçağı mı, yoksa askeri uçak mı? olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Ariana Afgan Havayolları uçağın kendilerine ait olmadığını kaydetti.
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