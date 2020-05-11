Samanyolu Haber /Dünya / O uçak düşmemiş, düşürülmüş /11 Mayıs 2020 14:00

O uçak düşmemiş, düşürülmüş

Etiyopya, Koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım taşıyan bir özel uçağı düşürdü.

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Etiyopya, Koronavirüs'ten etkilenen ülkelere yardım taşıyan bir özel uçağı "intihar görevi düzenlediğini" düşünüp, düşürüldüğünü doğruladı.

Afrika Birliği'ne gönderilen açıklamada 4 Mayıs'ta Somali'deki Bardale kasabasındaki bir kampı koruyan Etiyopyalı askerlerin bahsi geçen Kenya uçağını "tehdit olarak gördükleri" için vurduğu belirildi.

Uçağın insanı yardım ve medikal ekipman taşıdığı belirtildi. 

ETİYOPYA ORDUSU TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

Al Jazeera'nin aktardığına göre kampta görev yapan askerlere uçağın geçişi hakkında haber verilmedi. Askerler bu sebeple gördükleri uçağın "potansiyel olarak intihar görevinde" olduğunu düşündü.

Etiyopya ordusuna ait uçaksavar bataryasının düşürdüğü uçak yardım malzemeleri taşıyordu.

Açıklamada, uçağın "iletişimsizlik" yüzünden düşürüldüğü ve ülkeler arası bir araştırma ekibi kurulması gerekeceği belirtildi.

Kenya, uçağın Somali'ye yardım taşıdığını ve yaşananların kendilerini şoke ettiğini ifade etti. Uçakta kaç kişilerin kurtulup kurtulmadığına dair herhangi bir bilgi verilmdi.
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