Samanyolu Haber /Dünya / O ülke askerlerini Yemen'den çekme kararı aldı /07 Aralık 2019 09:05

O ülke askerlerini Yemen'den çekme kararı aldı

Sudan'da yaşanan askeri darbenin ardından dış politikada da bir takım değişiklikler oluşmaya başladı. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkenin Yemen'de bulunan askerlerini geri çekeceğini açıkladı.

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Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan askerlerini geri çağıracaklarını belirtti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin son gününde Atlantik Konseyi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, kendisine Yemen’de koalisyon saflarında savaşan Sudan askerlerinin sorulması üzerine Hamduk, bunların “eski rejimin bıraktığı bir miras” olduğunu belirterek, “Yemen’deki çatışmanın ister tarafımızdan isterse dünyadaki başka bir taraftan olsun askeri çözümü yok. Sorunun siyasi yollarla çözülmesi gerekiyor” dedi.

Ülkesinin Yemenle sorunlarını çözmede yardımcı olacağını belirten Hamduk, "Yemen’de son dönen grupla birlikte 5 bin kadar askerimiz kaldı. Bunları da kesinlikle çekeceğiz." diye konuştu.

Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının ''terörü destekleyen ülkeler listesi''nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere geçen pazardan bu yana temaslarda bulunuyordu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Mansur Hadi hükümetine destek vermek üzere Yemen'i işgal ediyor.
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