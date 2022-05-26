O ülke, büyük şirketlerin 'aşırı karlarından' vergi alacak

Orban 2010'da da aşırı karlara vergi uygulaması getirmişti





Başbakan Viktor Orban'ın sosyal medya hesabından duyurduğu Ukrayna savaşının yarattığı zor durum ve artan fiyatlar karşısında fazla kar eden bankaların ve şirketlerin ordunun güçlendirilmesi ve halkın enerji faturalarına getirilen tavan uygulamasının finanse edilmesi için maliyetlere katkı vereceklerini açıkladı.Orban "Bankaların, sigortacıların, büyük perakende zincirlerinin, enerji sektörü ve enerji ticareti yapan firmalar, telekom şirketleri ve havayolu şirketlerinin ekstra karlarının büyük bir bölümünü iki devlet fonuna aktarmasını zorunlu kılıyoruz" diye yazdı.Orban "aşırı kazanç elde ettiği düşünülen" bir kuruluşlara uygulanacak olan verginin 2022 ve 2023 yıllarını kapsadığını belirtti, ancak Orban'ın daha önce getirdiği bazı özel vergilerin vergi sisteminin parçası haline dönüştüğü ifade ediliyor.Yeni vergi açıklaması Orban hükümetinin savaş nedeniyle olağanüstü durum ilan etmesinin hemen ardından geldi. 2010 yılında iktidara gelen milliyetçi Orban geçen ay yapılan seçimlerde yüksek maliyetli bir kampanya yürüterek büyük bir zafer elde etmiş ve dördüncü dönemde de koltuğunu bırakmamıştı.Orban 2010 yılında bankalar, perakende şirketleri ve enerji şirketlerinin ekstra karlarına vergi getirerek ekonomiyi istikrara kavuşturmuş, ancak yatırımcıların güvenini zedelemişti.Uzmanlar enerji faturalarına tavan uygulaması ve ordunun kalkınması için kurulan fonların iki dev kalem olduğunu belirtiyor ve işin aslının ayrıntıda saklı olduğunu vurguluyor.Ülkenin en büyük ticari bankası K&H analistlerinden David Nemeth Reuters'a yaptığı değerlendirmede hükümetin yükü doğrudan halkın omuzlarına yüklemek istemediğini bildiklerinden yatırımcıların özel vergiler ve bütçe ayarlamasına hazırlıklı olabileceğini ifade etti.Ancak uzmana göre bankaların ve şirketlerin bu yükün bir kısmını müşterilerine fiyat artışlarıyla yansıtması halinde halkın vergilerin bedellerinin bir kısmını öder hale gelebilir.Yükselen enflasyonla karşı karşıya kalan Orban daha önce temel gıda, akaryakıt ve ev kredilerine tavan fiyat uygulaması getirmişti.