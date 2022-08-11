O ülke, Rusya'yı 'Soykırımcı ve terörizmi destekleyen devlet' ilan etti

Rusya'dan kınama gecikmedi





"Letonya, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini Ukrayna halkına karşı hedefli soykırım olarak kabul ediyor" denilen kararda, ayrıca batılı ulusların Ukrayna'ya askeri, mali, insani ve diplomatik desteklerini artırmaları ve Rusya'nın eylemlerini kınayan girişimleri desteklemeleri gerektiği belirtildi.Rusya'nın şubat ayında başlayan işgalinden bu yana milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etti ve binlercesi öldürüldü.Moskova ise, Rusya'nın ve Ukrayna'da Rusça konuşanların güvenliğini korumayı amaçladığını ileri sürdüğü "özel askeri operasyon"da kasıtlı olarak sivillerin hedef alınmadığını söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Letonya Parlamentosunun kararına minnettar olduğunu açıkladı ve "Ukrayna diğer devletleri ve kuruluşları davayı takip etmeye teşvik ediyor" dedi.Rusya ise aynı gün Letonya Parlamentosunun Rusya'yı "terörizmi destekleyen devlet" ilan eden kararını kınadı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, "Bu kararın arkasında yabancı düşmanlığı dışında hiçbir esas olmadığı göz önüne alındığında, bunun ideologlarına 'neo-Nazi'den başka bir şey dememek gerekiyor" dedi.Rusya, devlet başkanı bir Yahudi olan Ukrayna'nın "neo-Naziler tarafından yönetildiğini" söylüyor ve ülkeyi "Nazilerden arındırmak" için silahlı kuvvetlerini Ukrayna'ya "göndermek zorunda kaldığını" iddia ediyor.