Samanyolu Haber /Teknoloji / O ülke tren ve gemiler için dev hidrojen tankları üretecek /24 Şubat 2023 18:48

O ülke tren ve gemiler için dev hidrojen tankları üretecek

Fransa'da tren ve gemilerde kullanılacak hidrojen bataryalarının üretileceği fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Ülkenin sanayisizleşmesinin sembollerinden olan Bordeaux'daki eski Ford fabrikasının yerleşkesinde inşa edilecek fabrika töreninde konuşan Hydrogene de France Energy şirketin tepe yöneticisi ve kurucusu Damien Havard, "Tesisin Kasım ya da Aralık 2023'te tamamlanması ve 2024 baharında faaliyete geçmesi planlanıyor" dedi.

100'den fazla kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini belirten Havard, ilk büyük ölçekli yakıt hücresinin Mayıs veya Haziran 2024'te üretim hattından çıkmasını planladıklarını söyledi.

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Kapasiteleri 1.5 ila 10 Megawatt (Mw) arasında değişecek yakıt bataryaları, ağır taşıma sektöründe karbon salımını sona erdirmek için elektrik üretmek üzere kullanılacak.

Bataryalar öncelikle hidrojenle çalışan yük lokomotifleri ve elektrikli batarya kullanmak için çok büyük olan gemilerde denenecek.

1 megawatt 1000 kilowatta denk geliyor. Şu anda elektrikli araçlarda kullanılan ve elektrikle şarj edilen bataryaların kapasitesi 20 ile 100 kilowatt arasında değişiyor.
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