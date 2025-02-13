Samanyolu Haber /Dünya / O ülkede, 100 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi /13 Şubat 2025 10:51

O ülkede, 100 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi

AB'de 1960 yılından bu yana doğan çocuk sayısı düşüş eğiliminde. Romanya, 2024'te son 100 yılın en düşük doğum oranını kaydetti.

SHABER3.COM

Romanya'da son 100 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi. Rakamlar, bir önceki yıla kıyasla 150.000'den daha az bebeğin dünyaya geldiğini gösteriyor.

Köylerde nüfus yaşlanıyor, şehirlerde de kariyerine öncelik verenler, çocuk sahibi olmayı ikinci plana atıyor.

Bazı okullar, öğrenci eksikliği nedeniyle kapatıldı. Bu durum Chilia ya da Brebu köylerinde görülebilir.

Brebu'da kapatılan bir okulun eski müdürü Alexandru Petzi, "Burada artık okul yok," dedi ve ekledi: "Yakındaki başka bir köyde, Valic'te başka bir okul var. Bizim köyden oraya giden iki çocuk var."

Bununla beraber Romanya'daki uzmanlar, nüfustaki değişimin kimseyi tedirgin etmiyor oluşunun "normal bir modernleşme sürecinden" kaynaklandığını düşünüyor.

Romanya Akademisi'nden sosyolog Bogdan Voicu, "Ben olsam bundan korkmazdım. Birçok Avrupa ülkesinde görülen ve devam eden bir süreçten bahsediyoruz," ifadelerini kullandı.

"Romanya birkaç yıl önce demografik açıdan modernleşmeye başladı," diye ekledi.

İstatistiklere göre, Tulcea, Caras Severin, Mehedinti, Covasna, Teleorman ve Giurgiu gibi bölgeler, Romanya'da doğum oranının en düşük sayıda kaldığı yerlerdi.

1930'da ülkede 480.000'den fazla bebek dünyaya gelmişti. Romanya'da neredeyse 100 yıl sonra bu sayının altına düşüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O ülkede, 100 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:10:52