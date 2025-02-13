O ülkede, 100 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi

Romanya'da son 100 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi. Rakamlar, bir önceki yıla kıyasla 150.000'den daha az bebeğin dünyaya geldiğini gösteriyor.



Köylerde nüfus yaşlanıyor, şehirlerde de kariyerine öncelik verenler, çocuk sahibi olmayı ikinci plana atıyor.



Bazı okullar, öğrenci eksikliği nedeniyle kapatıldı. Bu durum Chilia ya da Brebu köylerinde görülebilir.



Brebu'da kapatılan bir okulun eski müdürü Alexandru Petzi, "Burada artık okul yok," dedi ve ekledi: "Yakındaki başka bir köyde, Valic'te başka bir okul var. Bizim köyden oraya giden iki çocuk var."



Bununla beraber Romanya'daki uzmanlar, nüfustaki değişimin kimseyi tedirgin etmiyor oluşunun "normal bir modernleşme sürecinden" kaynaklandığını düşünüyor.



Romanya Akademisi'nden sosyolog Bogdan Voicu, "Ben olsam bundan korkmazdım. Birçok Avrupa ülkesinde görülen ve devam eden bir süreçten bahsediyoruz," ifadelerini kullandı.



"Romanya birkaç yıl önce demografik açıdan modernleşmeye başladı," diye ekledi.



İstatistiklere göre, Tulcea, Caras Severin, Mehedinti, Covasna, Teleorman ve Giurgiu gibi bölgeler, Romanya'da doğum oranının en düşük sayıda kaldığı yerlerdi.



1930'da ülkede 480.000'den fazla bebek dünyaya gelmişti. Romanya'da neredeyse 100 yıl sonra bu sayının altına düşüldü.