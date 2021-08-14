Samanyolu Haber /Dünya / O ülkede kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu olacak /14 Ağustos 2021 09:20

O ülkede kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu olacak

Kanada hükümeti, federal kamu hizmeti çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

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Kanada’nın Hükümetlerarası İşler Bakanı Dominic LeBlanc ve Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, hava ve demiryolu yolcularının haricinde bu alanlardaki ve deniz taşımacılığındaki federal çalışanların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılanmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Federal hükümet, Kovid-19'a karşı aşı kanıtı ve aşının zorunlu olup olmayacağı konusundaki kararları büyük ölçüde eyalet ve yerel yönetimlere bırakmıştı, ancak bu haftanın başlarında, Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, uluslararası uçuşlardaki aşı pasaportu planları hakkında açıklama yaparak sonbaharda bu planların hazır olması gerektiğini belirtti.

Bakan, aşı olamayanlar için geliştirilmiş test ve tarama gibi düzenlemelerin yapılacağını da ekleyerek, aşılanmayı reddeden çalışanların akıbeti hakkında ise "Kamu görevlilerinin bu taahhüdü desteklediğini ve hepsinin güvenli çalışma alanlarına sahip olmak istediğini düşünüyorum. Elbette meşru gerekçelerle bazı durumlar olacak ve bunlar halledilecek" dedi.
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