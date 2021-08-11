O ülkede Twitter yasağı kaldırılıyor

Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağını kaldıracağını duyurdu.





Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Federal Yürütme Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nijerya hükümet ile Twitter yetkilileri arasında yapılan görüşmenin ilişkileri dostane bir aşamaya getirdiğini belirtti.





Ülkedeki Twitter yasağının ilerideki günlerde kaldırılacağını kaydeden Muhammed, "Sizi (Nijeryalılar) temin ederim ki çok büyük ilerleme kaydettik. Twitter ile hem fiziksel hem de yazılı olarak görüştük." ifadesini kullandı.





Ne olmuştu?





Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi Twitter hesabının isyancılara karşı 'soykırım' tehdidinde bulunduğu şikâyetleri üzerine askıya alınmasının ülkede Twitter'ın faaliyetleri askıya alınmıştı.





Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.





Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.





Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.