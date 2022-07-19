O ülkeler de çocuk kaçırılma olayları yükselişe geçti!

Dikkat çeken raporu Birleşmiş Milletler paylaştı. Yayımlanan raporda silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede çocuk kaçırılma olayları artış gösterdiği kaydedildi.





BM Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, özellikle son zamanlarda Suriye, Somali, Burkino Faso ve Çad Gölü Havzası gibi silahlı çatışmaların devam ettiği bölgelerde artan çocuk kaçırma olaylarına dikkati çekti.





KAÇIRILANLARIN ÇOĞU ERKEK

New York'taki BM Genel Merkezi'nde İtalya, Katar, Brezilya, Kanada, Kenya ve Malezya'nın BM Daimi Misyonlarının önerisiyle düzenlenen toplantıda konuşan Gamba, "Yalnızca geçen yıl, çatışma bölgelerinde kaçırılan çocukların sayısı, çoğunluğu erkek olmak üzere 3 bini aştı." dedi.





KAÇIRILMA VAKALARI SON 1 YILDA YÜZDE 20 YÜKSELDİ

Özel Temsilci, silahlı çatışmalarda çocukların kaçırılmasına ilişkin izleme ve raporlamayı güçlendirmek amacıyla, savaş zamanlarında "çocuk haklarının bu ciddi ve karmaşık ihlalini ele almak için" bir kılavuz not yayımladıklarını, 2020'de doğrulanmış adam kaçırma vakalarında 2019'a göre yüzde 90, 2021'de ise bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artış olduğunu belirtti.





İLK SIRALARDA GAMBA, SURİYE VE SOMALİ VAR

"Son yıllarda çocuk kaçırma oranı keskin bir şekilde arttı. Bu nedenle Güvenlik Konseyi 2015 yılında 2225 sayılı kararı kabul etti ve çocukların kaçırılmasına karışan tarafları sorumlu tutmanın önemini resmen kabul etti." diyen Gamba, Suriye, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso ve Çad Gölü Havzası bölgesinin 2020 ve 2021 yıllarında kaçırılan çocuk sayısı bakımından ilk 5 sırada yer aldığını ifade etti.