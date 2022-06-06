O ülkeler Lavrov'a hava sahalarını kapattı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan’a komşu ülkelerin hava sahalarını Bakan Sergey Lavrov’un uçağı için kapattıklarını duyurdu.





İtalyan La7 televizyonuna konuk olan Zaharova, Sırbistan ile komşu ülkelerin yarın Belgrad’a gitmesi gereken Rus heyeti taşıyan uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediklerini söyledi.





‘Rusya ‘demir perde’ kurmak niyetinde değil’





Rusya’nın ‘demir perde’ kurmak niyetinde olmadığına dikkat çeken Zaharova, bunu asıl Avrupa Birliği’nin yaptığını vurguladı.





Zaharova, “Demir perde olmayacak, en azından bizim tarafımızda, endişelenmenize gerek yok, Rusya'yı perdeyle saran Avrupa Birliği’dir. Hatalarınız çok bencil olmanız, dünyanın merkezinde olduğunuzu sanmanız, dünyada sizden başka ulus olmadığını düşünmenizdir. Birilerine bir şeyler öğretmeye ahlaki açıdan hakkınız yok” vurgusunu yaptı.





Rus diplomat, “Daha bugün, bir saat önce Sırbistan'ın etrafındaki ülkeler iletişim kanalını kapatarak Sergey Lavrov'un Sırbistan'a gitmekte olan uçağının hava sahalarından geçmesini engelledi. Rus heyeti görüşmeler için Belgrad’a ulaşması gerekiyordu. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri hava sahalarını, sıradaki iletişim kanalını kapattı” ifadelerini kullandı.