Samanyolu Haber /Ekonomi / O ülkenin Merkez Bankası başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı /17 Mayıs 2023 07:21

O ülkenin Merkez Bankası başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te "kara para aklama" ve "zimmete para geçirme" suçlamaları ile açılan "yolsuzluk" davası kapsamında yargılanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

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Fransız yargı makamları, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı.

Selame, Fransa'nın başkenti Paris'te "kara para aklama" ve "zimmete para geçirme" suçlamaları ile açılan "yolsuzluk" davası kapsamında yargılanıyor.

Konuya vakıf kaynaklara göre yakalama emri, Selame'nin Paris'te savcıların kendisine karşı "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltmesi beklenen ön duruşmaya katılmamasının ardından çıkarıldı.

Salame, yaptığı açıklamada tutuklama kararına itiraz edeceğini söyledi.

Fransız soruşturma yargıcı Aude Buresi'yi "küstahça fikirlere" dayalı bir karar almakla suçlayan Salame, "bu çifte standarda dayalı bir adalettir" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı, kardeşi ve bir yardımcısı, Lübnan'ın yanı sıra en az beş Avrupa ülkesinde, merkez bankasından devlet zararına yüz milyonlarca dolar aldığı iddiasıyla soruşturuluyor.

Mahkeme belgelerine göre, Fransız savcılar 16 Mayıs günü sabah 9.30'da bir ön duruşma ayarlamıştı.

Ayrıca savcıların duruşmada ön suçlamada bulunmayı ve Selame'yi resmen şüpheli ilan etmeyi planladığı belirtiliyor.

Reuters'ın konuyu yakından takip eden iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Selame, halihazırda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunuyor.

Selame'nin Fransız avukatı ise Fransız savcıları, Başkan Selame'yi Fransa'ya çağırırken kurallara uymamakla suçladı.

Avukat Pierre-Olivier Sur, yaptığı açıklamada, "Çağrının planlanan sorgulama tarihinden 10 günden daha kısa bir süre önce tebliğ edilmesi nedeniyle kurallara uyulmamıştır. Dolayısıyla celpname hükümsüz ve geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Fransız savcılık makamı ise konuya ilişkin değerlendirme taleplerini yanıtsız bıraktı.
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