Kritik Türkiye uyarısı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Koronavirüs salgınının emtia ve turizm sektörlerini etkilediğine işaret ederek, krizin finans ve leasing (finansal kiralama) sektörlerindeki şirketleri zayıflatabileceğini vurguladı.





Fitch, söz konusu sektörlerin talep artışında önemli bir yavaşlama ile ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek; bu durumun Rusya, Kazakistan ve Türkiye’nin başını çektiği gelişmekte olan piyasalardaki (EM) bazı leasing şirketlerinin kredi görünümünü bozabileceğini kaydetti.





Koronavirüs salgını Çin'de imalat sanayiinde son 20 yılın en sert düşüşüne yol açtı.





Fitch’in değerlendirmesinde, leasing (mali kiralama) yoluna giden şirketlerin, para birimlerindeki oynaklık ve dış ticaretteki engeller de dahil olmak üzere artan makro ekonomik baskıları daha fazla hissedecekleri belirtildi.





LEASING VE VE FAKTORING ŞİRKETLERİ RİSK ALTINDA





Türkiye’deki leasing ve faktoring şirketlerinin küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) kredi riskine büyük bir duyarlılığı bulunduğu belirtilen değerlendirmede, bu şirketlerin turizmde yaşanabilecek bir düşüşün ekonomi üzerinde yol açacağı baskıdan etkilenebileceğine işaret edildi.





Bununla birlikte söz konusu şirketlerin turizm sektörünün etkilerine doğrudan maruz kalmalarının sınırlı olduğu ve son yıllarda yaşanan ekonomik şoklarda genellikle bununla baş edebildikleri vurgulandı.





FAKTORING VE LEASING NEDİR?





Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemi.





Leasing, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemi.