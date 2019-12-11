O vali galoşla camiye girdi!

24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerinde kendisi konuşma yaparken öğretmen sandığı bir katılımcıyı bacak bacak üzerine attığı için, “Birader sen öğretmen misin? Öğretmen gibi otur.” diyerek azarlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak galoşla camiye girdi.





Toprak, Hz. Mevlana’nın 746'ncı Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.





MEVLANA'YI ANMA ETKİNLİKLERİ





Ziyarette Çevre Bakanı Murat Kurum ile Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte çok sayıda bürokrat da yer aldı. Etkinlikler çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Şems-i Tebrizi Cami ve Türbesi’nin de açılışı yapıldı.





Camiye galoşla giren Konya Valisi Toprak bu fotoğraf hakkında şu ana kadar sessiz kalmayı tercih etti.





Karar gazetesinin haberine göre, açılışın ardından iki bakan ve protokol heyeti ayakkabılarını çıkarıp camiye girerek dua etti.





Vali Toprak'ın ise ayakkabılarını çıkarmak yerine galoş giymeyi tercih etmesi ise dikkati çekti.