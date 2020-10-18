Samanyolu Haber /Politika / O valiyi fotoğrafla yerden yere vurdu! /18 Ekim 2020 19:14

O valiyi fotoğrafla yerden yere vurdu!

Kendisini tanımayan döner ustasına kızan ve restoranı faaliyetten men eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Gelecek Partisi'nden döner kebap fotoğrafı ile cevap geldi.

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Gelecek Partisi, döner ustasına öfkelendiği için restoranı kapattıran Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e cevap vermekte gecikmedi.

Partinin resmi Twitten hesabında, "1) Döner keserken eldiven takılmaz, takarsanız eliniz yanar. 2) İkinci maddeyi uygulayan bu dönemde pek görülmese de birinci maddeye riayet etmekte fayda var.  Devlet adına emanet verilen yetki, kişisel hırs ve heveslerle kullanılmaz." ifadeleri kullanıldı. 

Mesaja Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun eldivensiz döner keserken çekilmiş fotoğrafı da ilave edildi. 

VALİ RESTORANI KAPATTIRDI

Vali Atik bugün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teftişi esnasında döner ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. 

Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Atik, polis ekiplerine işletmenin faaliyetten men edilmesi talimatını verdi. Valinin bu sözleri sosyal medyada infiale sebep oldu.

Vali Atik gelen tepkilerin akabinde yazılı açıklama ile özür diledi. 
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