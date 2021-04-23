O yasa yürürlüğe giriyor: Almanya’da kuş bile uçmayacak!





ŞU andaki sayılara göre Almanya’nın yaklaşık yüzde 90’ında insidans değeri 100’ün üzerinde yer alıyor. Yeni yasaya göre bu saatler arasında arabayla bir şehirden başka şehre seyahat etmek bile yasak olacak. Ancak tıbbi nedenler ve gerekli olan mesleki amaçlı geziler istisna tutulacak. Federal Meclis Başkan Yardımcısı FDP milletvekili Wolfgang Kubicki, yasayla birlikte tam bir kaos yaşanacağı eleştirisinde bulundu.





TRENLE SEYAHAT BİLE MÜMKÜN DEĞİL

Kubicki, “Sokağa çıkma yasağını ihlal etmek istemeyenler, ne arabayla, ne trenle ne de uçakla seyahat edemeyecek” diyerek hükümete tepki gösterdi. Kubicki, şu ana kadar trenle seyahatlerin kısıtlamalar dışında tutulduğunu belirtirken, ancak yeni düzenlemeyle trenle seyahatin bile mümkün olmayacağını kaydetti. Kubicki insidansın olduğu bölgelerden geçen otoyolların da başka yollara yönlendirilmesi gerekeceğini ifade etti.





‘SAÇMALIK’

Yeni yasa kapsamında insidansın 100’ün üzerinde olduğu şehirlerde akşam 22.00’dan uçakla seyahatlerin de geleceği belirsiz. Yeni yasaya göre Frankfurt, Münih, Düsseldorf gibi kentlerden de gece uçuşları yapılamayacak. Alman Havaalanları Birliği, yasanın açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtirken, daha önce rezervasyon yaptıranların uçmasının mümkün olması gerektiğini açıkladı. Meclis Başkan Yardımcısı Kubicki, yasadaki belirsizliklere dikkat çekerken, “Bu ne vatandaşlar ne de devlet kurumları tarafından uygulanabilecek bir saçmalık” dedi.