Samanyolu Haber /Teknoloji / "O zamana kadar" sözü ile neyi ima etti? /29 Mayıs 2020 18:26

"O zamana kadar" sözü ile neyi ima etti?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Twitter'a savaş açtı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Twitter'ın bu sabah yaptığı bir paylaşımı "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle bayraklamasının ardından bir kez daha sosyal medya devini hedef alan bir açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yayımladığı mesajla Twitter'ı eleştiren Trump, Kongre'ye bir kez daha 1996 İletişim Kuralı Kanunu'nun 230'uncu bölümünü yürürlükten çıkarması için çağrıda bulundu. 

O MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK MI?

Bahsi geçen bölüm, sosyal medya ve internet şirketlerine kullanıcılarının paylaşımları sebebiyle dava açılmasını önlüyor.

Trump, "Twitter, Çin ve radikal solcu Demokrat Parti'nin yalanları ve propagandası hakkında hiçbir şey yapmıyor. Cumhuriyetçileri, Muhafazakârları ve ABD Başkanı'nı hedef aldılar. Kongre, 230'uncu bölümü feshetmeli. O zamana kadar denetlenecekler!" ifadelerini kullandı.

Trump dün sosyal medya şirketlerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesinin önünü açan bir kararnameye imza atmıştı.

TRUMP: KURŞUNLAR UÇMAYA BAŞLAR

Trump bu sabah şahsi Twitter hesabında şunları dile getirmişti. "Bazı serseriler George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor. Şimdi Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun onun yanında olduğunu söyledim. Zorluk çekerlerse durumu kontrol altına alacağız. Ancak yağma başladığında kurşunlar uçmaya başlar." 

Söz konusu mesaj "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle Twitter tarafından bayraklandı.
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