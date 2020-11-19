O ziyaretin kodları

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump arasındaki şahsi ilişkiler ile özdeş hâle gelmişti. 20 Ocak 2021'de koltuğu Demokrat Joe Biden'a devretmeye hazırlanan Trump giderayak Erdoğan'a mesaj verdi.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son Türkiye ziyaretinde hükûmetten tek isimle dahi görüşmemesini bugün köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Bugün itibarıyla Türkiye ile ABD hemen hemen her konuda derin görüş ayrılıkları yaşadıklarından, görüşme olduğu takdirde bu buluşmadan olumlu bir sonuç çıkmasını beklemek pek gerçekçi olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.





"İLİŞKİLERİN NE KADAR DİBE VURDUĞUNU GÖSTERİYOR"





Ergin, ABD'de hükûmetin 2 ay sonra görevi devredeceğine dikkat çekti.







Ergin yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: "Pompeo’nun ziyareti bir anlamda Trump yönetimi ile Türkiye arasında geçen dört yıl içindeki ilişkilerin genel seyrinin final sahnelerinden biridir. Bu hadisenin bize anlattığı, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar dibe vurmuş olduğudur."





Mike Pompeo (sağdan 2'nci), İstanbul ziyaretinde Tahtakale’deki Rüstem Paşa Camii’ni gezmiş ve Rum Ortodoks Patriği I'nci Bartholomeos ile görüşürken, hiçbir hükûmet yetkilisi ile bir araya gelmemişti.