Samanyolu Haber /Dünya / Obama da Trump'u eleştirdi /17 Mayıs 2020 10:46

Obama da Trump'u eleştirdi

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Donald Trump yönetiminin Covid-19 salgınıyla mücadele politikasına sert eleştiriler yöneltti.

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ABD’de uzaktan gerçekleştirilen bir üniversite mezuniyet töreninde konuşma yapan Obama, “Her şeyden önce bu salgın yönetimde olanların ne yaptığını bildiğine dair inancı yıktı. Bir çoğu süreci yönetiyor gibi davranmıyor bile." ifadesini kullandı.

Obama "Dürüst olalım, bunun gibi hastalıklar altta yatan eşitsizlikler ve siyah topluluğun tarihsel olarak bu ülkede taşıdığı ekstra yükleri ortaya çıkarır. Bunu Covid-19'un topluluklarımız üzerinde eşit olmayan etkisinden görüyoruz" dedi. 

Trump ise son yaptığı açıklamada, Obama yönetimine yüklenmiş ve "Biz yönetimi devraldığımızda tıbbi açıdan raflar boştu, askeri açıdan raflar boştu. Ordumuz kötü bir durumdaydı. Şimdi en güçlü orduya sahibiz." diye konuşmuştu.

Diğer ülkelerle de aşı geliştirme konusunda çalıştıklarını belirten Trump, "Bu konuda bir egomuz yok. Müttefiklerimizle çalışıyoruz, bazen müttefikimiz olmayanlarda da çalıyoruz. Aşıyı kim geliştirirse bu muhteşem olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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