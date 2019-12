Obama dünyadaki sorunların kaynağı olarak kimleri işaret etti

Eski ABD Başkanı Barack Obama, dünyadaki sorunların birçoğunun zamanı geldiği halde kenara çekilmeyi bilmeyen yaşlı erkek liderlerden kaynaklandığını söyledi.





Asya ülkelerinden Singapur'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin son gününde 'liderlik'le ilgili yaptığı bir konuşmada Obama, kadınların iktidarda olmalarının önemine vurgu yaptı.





Etkinlikteki kadınlara seslenen Barak Obama, "Bilmenizi isterim ki, sizler mükemmel değilsiniz ama tartışmasız biz erkeklerden çok daha iyi olduğunuzu söyleyebilirim" dedi





Ayrıca Obama, "Dünyadaki her ulus iki yıl kadınlar tarafından yönetilseydi, hemen her alanda önemli gelişmeler yaşanırdı. Yaşam standartlarından sonuçlara kadar her konuda.." ifadelerini kullandı.





Ülkesini 8 yıl boyunca yöneten ve 47 yaşında ABD Başkanı seçilen Barack Obama, siyasete geri dönüp dönmeyeceği sorusunu, liderlerin zamanı geldiğinde kenara çekilmeyi bilmesi gerektiğine inandığını söyleyerek yanıtladı.





"Dünyaya bakarsanız, sorunlara bakarsanız, genellikle yaşlı insanların, yaşlı erkeklerin olduğunu görürsünüz. Yoldan çekilmiyorlar" diyen Obama, BBC'de yer alan habere göre, "Siyasi liderler iş yapmak için orada olduğunuzu kendinize hatırlatmanız önemli, ömür boyu orada değilsiniz. Kişisel olarak ne kadar önemli olduğunuzu ve gücünüze yaslanıp egonuzu şişirmek için değil" değerlendirmesinde bulundu.





Obama, daha önce de yaptığı açıklamalarda da kadınlara yöneticilik açısından daha fazla alan açılması gerektiğini savunmuştu.