Samanyolu Haber /Dünya / Obama kitabında Erdoğan'dan bakın nasıl söz etti /17 Kasım 2020 23:01

Obama kitabında Erdoğan'dan bakın nasıl söz etti

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın, yeni piyasaya çıkan kitabında birçok dünya lideriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verdiği ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 44. Başkanı Barack Obama'nın iki ciltlik anı kitabı "A Promised Land" (Vadedilmiş Toprak) bugün raflardaki yerini aldı. Obama, kitabında çok sayıda ülkenin liderinden söz ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bahsetti. Eski ABD Başkanı, Erdoğan için "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı, sadece kendi iktidarını koruduğu sürece var olacak gibi güçlü bir izlenime sahiptim" ifadesini kullandı.

Obama'nın, kendi gözünden dünya liderlerini anlattığı kitabı 'A Promised Land' (Vadedilmiş Toprak) bugün raflarda yerini aldı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den Rusya lideri Vladimir Putin'e kadar dünyayı bir dönem ve hâlâ yöneten siyasileri hem fiziksel hem de karakter olarak anlatan Obama, Erdoğan'ı 'candan' biri olarak gördüğünü aktardı.

ABD'li eski lider, Erdoğan için şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen, Erdoğan'ı cana yakın ve ricalarıma yanıt veren biri olarak buluyorum. Ancak ne zaman onu dinlesem, uzun boylu cüssesi biraz kaburlaşır, keskin sesi alınmalara ya da yakınmalara karşı yükselirdi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı, sadece kendi iktidarını koruduğu sürece var olacak gibi güçlü bir izlenime sahiptim."

Putin'i, Chicago'nun yönetiminde söz sahibi olan çete patronlarıyla kıyasladı

Obama, kitabında Rusya lideri Vladimir Putin'i "çetin" ancak "fiziksel olarak göze çarpmayan biri" olarak nitelendirirken, Rus lideri eskiden Chicago'nun yönetiminde söz sahibi olan çete patronlarıyla kıyasladı.

1.85 metre uzunluğundaki Obama, 1.70'lik Putin hakkında, "Fiziksel açından baktığınızda pek göze çarpmıyordu" yazdı.

Obama, Putin ile yaptıkları bir görüşmede Rusya'nın Washington'a yaptığı siber saldırıları gündeme getirdiğini ve bunun üzerine birbirlerine "ölüm bakışı" attıklarını ifade etti.
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