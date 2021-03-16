Samanyolu Haber /Dünya / Obama'lar Ramazan programı yapacak. Hatipoğlu'nun pabucu dama atıldı /16 Mart 2021 14:03

Obama'lar Ramazan programı yapacak. Hatipoğlu'nun pabucu dama atıldı

ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, önümüzdeki Ramazan ayında podcast aracılığıyla Müslümanlara yönelik günlük yayımlanacak bir program hazırlıyor.

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Obama çiftinin yapım şirketleri Higher Ground Productions ve Spotify ortaklığında hazırlanan Higher Ground: Tell Them, I Am adlı podcast, ABD'deki Müslüman sanatçılar, aktörler, aktivistler ve sporcuların sesine yer verecek.

NTV'de yer alan habere göre, programı Pakistan asıllı ABD'li yazar Misha Ebu Seyf sunacak. İlk bölümün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD'li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak.

Program, duyurulduğu anda sağcı partilere yakın bazı gazetelerin sert eleştirilerine maruz kaldı ve bu eylemin "Amerikan solunun İslam'a duyduğu sevgiyi" yansıttığı öne sürülüyor.

Michelle Obama, bu tür etkinliklere katılımla ilgili yaptığı yorumda, "Bu eylemleri seviyorum. Çünkü geçmiş yıllarda, ister küresel bir salgın veya ulusal düzeyde bir ırkçılık dalgası olsun bizi çevreleyen koşullara rağmen iletişimi sürdürdük" dedi.

Obama ailesinin sahibi olduğu Higher Ground şirketi, geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülmesi nedeniyle ABD'de yaygın bir ırkçılık karşıtı protesto dalgasına neden olan siyahi George Floyd hakkında bir dizi hazırlamıştı.
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