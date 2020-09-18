Obama'nın anı kitabı piyasaya çıkıyor

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın anılarını yazdığı kitabının ilk cildi, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından 17 Kasım'da piyasaya çıkacak. Penguin Random House Yayınevi, kitabın iki ciltten oluşacağını ve 17 Kasım'da çıkacak 768 sayfalık ilk cildin fiyatının 45 dolar olacağını bildirdi.

25 dile çevrilecek olan ilk cildin, Obama'nın başkanlığa hızla yükselişini, seçim kampanyalarını ve görevdeki ilk dönemini kapsayacağı belirtildi. İkinci cildin ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Obama, "Vadedilmiş Toprak" adlı kitabıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kitabı bitirmek gibi bir duygu yok. Bu kitapla gurur duyuyorum. Vadedilmiş Toprak'ta başkanlık döneminin dürüst bir muhasebesini sunmaya çalıştım. Bir millet olarak boğuştuğumuz güçleri, ayrılıklarımızı nasıl giderebileceğimizi ve demokrasinin nasıl herkes için işler hale getirilebileceğini…" ifadelerini kullandı.

Son yılları başkanlık dönemini düşünerek geçirdiğini belirten Obama, kitapta görevi dönemindeki kilit önemdeki konuları, o dönemi şekillendiren insanları, yaptığı doğruları ve hataları ele aldığını belirtti. Obama, kitabında okuyucuların bu süreçte eşi Michelle ile yaptıkları kişisel yolculuk ve yaşadıkları iniş-çıkışları hissetmelerini sağlayacak anıların da yer alacağını kaydetti.





Abraham Lincoln'ün ardından edebiyata en yatkın ABD Başkanı olarak görülen Obama, daha önce de milyonlarca satan "Babamdan Hayaller" ve "Umudun Cesareti" kitaplarını yazmıştı. Obama'nın kitabında iki yıllık başkanlık dönemine dair şimdiye kadar kamuoyuna yansımamış bilgilerin yer alıp almayacağı merak ediliyor.





Demokrat partili politikacı, 4 Kasım 2008 tarihinde ABD'nin 44'üncü başkanı seçilmiş, ülkenin ilk siyah başkanı olarak iki dönem görev yapmıştı. Obama 2009 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.