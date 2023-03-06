Obeziteye karşı reklam diyeti!

"Reklam, ekonominin olmazsa olmazıdır!"





Olumlu örnek: Şili

Peki, Özdemir'in öngördüğü şekliyle bir reklam yasağı, çocukları sağlıksız gıdalardan gerçekten koruyabilir mi? Paderborn Üniversitesi Halk Sağlığı Beslenme Profesörü Anette Buyken, DW'ye verdiği demeçte, bu konuya ilişkin verilerin yetersiz olduğunu söylüyor: "Asıl sorun, bu önlemleri uygulayan ve bununla ilgili kapsamlı ve düzenli bir etkinlik araştırması yapan çok az ülke olması."

Pandemi sürecinde beslenme alışkanlıkları değişti

Almanya'da sağlıksız gıda reklamlarının gerçekten de yasaklanmasını uman ve Korona salgınından bu yana bazı çocukların kısa sürede hızlı bir şekilde kilo aldığını söylüyen beslenme uzmanı Andrea Gerschlauer, "Bu süreçte çocukların daha fazla televizyon izlemesiyle aşırı kilolar arasında bir bağlantı olduğu kanısındayım. İnsanlar televizyon izlerken sık sık bir şeyler atıştırıyor. Sürekli şekerli atıştırmalıkların reklamlarını izledikleri için de çocukların tatlı bir şeyler yeme düşüncesinden kurtulması çok zor oluyor. Sosyal açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları bu durumdan özellikle etkileniyor" ifadelerini kullanıyor.

Koalisyon ortağı liberallerden tepki



