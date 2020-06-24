Samanyolu Haber /Spor / Obradovic Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırdı /24 Haziran 2020 00:39

Obradovic Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko basketbol takımının başında Türkiye ve Avrupa'da büyük başarılara imza atan Sırp koç Zeljko Obradovic Fenerbahçe'den ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zeljko Obradovic'in bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

"Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

"Fenerbahçe ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic’in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

"Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir."
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