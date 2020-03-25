Samanyolu Haber /Dünya / Ocak ayı kritikti, o fırsat kaçtı /25 Mart 2020 12:57

Ocak ayı kritikti, o fırsat kaçtı

Teknoloji devi Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeterince hızlı hareket etmediğini ve tarihi fırsatı kaçırdığını belirtti.

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TED Connects programının çevrimiçi yayınında konuşan Bill Gates “Herkesin bu konuya (Koronavirüs salgını) dikkat etmesi gereken zaman ocak ayıydı. Bu fırsat kaçtı.” dedi. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti son günlerde vak'a sayılarının daha fazla artmaması için evde kalmalarını tavsiye etti. ABD’de şu an 54 bin 147 etkin Koronavirüs vak'ası tespit edildi.

ABD Başkan Donald Trump ekonomik etkiyi yumuşatmak için işletmelerin 12 Nisan’da açılmasını istediğini söyledi.

Hükümet yetkilileri ve sağlık uzmanları bu çağrıyı eleştirdi ve insanları bu süreçte işe getirmenin sağlık sistemini zorlayacağına ve daha fazla ölüme yol açacağını dile getirdi.

Bill Gates 130 milyar dolarlık şahsi serveti ile dünyanın en zengin insanları arasında gösteriliyor.

GATES: TRUMP ÖYLE İSTİYOR DİYE İNSANLARA "YENİ EVLER ALIN" DİYEMEYİZ

Ekonomi için sonuçları "felaket" olsa da tecritten (izolasyon) başka şık kalmadığını belirten Gates, "Fakat gerçekten orta yol yok. En az 6 ila 10 hafta arasında bir tecrit dönemine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gates “İnsanlara 'restoranlara gitmeye devam et, yeni evler al, harcamalarını sürdür. Çünkü ekonominin büyümesinin önemli olduğunu düşünen bir politikacı var’ diyemeyiz. Bir salgın sırasında insanlara aktivitelerinin bu hastalığı yaydığını bilerek bir şeyler yapmaları gerektiğini söylemek çok zor.” dedi.

ABD’de Covid-19 testlerinin daha iyi yapılması gerektiğinin altını çizen Gates, gerçekten test edilmesi gereken kişilerin daha iyi yönetilmesi gerektiğini ekledi.

BEŞ YIL ÖNCE "SALGINA KARŞI HAZIR DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, 2015 yılında Ted konuşmalarından birinde virüs salgınına dair uyarılarda bulunmuştu.

Gates, "Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur. Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz." ifadelerini kullanmıştı.
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