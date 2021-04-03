Samanyolu Haber /Gündem / Ocak ayında aşı olmuştu… Arjantin lideri Fernandez corona virüsüne yakalandı /03 Nisan 2021 10:02

Ocak ayında aşı olmuştu… Arjantin lideri Fernandez corona virüsüne yakalandı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Fernandez, ocak ayında Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı yaptırmıştı.

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Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Devlet Başkanı Alberto Fernandez corona virüsüne yakalandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan Fernandez, “Bugün yaptırdığım test pozitif sonuç verdi. Kendimi karantinaya aldım, mevcut protokole uyuyorum ve kişisel doktorumun talimatlarını uyguluyorum” ifadelerini kullandı.

RUS AŞISI YAPTIRMIŞTI

Fernandez, son 48 saatte yakın temasta bulunduğu kişilere haber verdiğini belirterek, “Fiziksel olarak iyiyim. Doğum günüm için gönderilen çok sayıda mesaj için minnettarım” dedi. 62 yaşına giren Devlet Başkanı Fernandez, corona virüsüne karşı Ocak ayında Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırmıştı.

Worldometers’ın verilerine göre Arjantin’de salgın başından bu yana 2.3 milyon vaka kayıtlara geçti. Ülkede 56 binden fazla kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
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