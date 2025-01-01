Ocak ayında emekli maaşları eksik yatacak

Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verisini beklemeye başladı.



Ekonomistlerin tahminine göre açıklanacak rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni yılda gerçekleşecek enflasyon farkı yüzde 17 olacak. Hükümetin bu rakama refah payı eklemesi yapıp yapmayacağı tartışmalara neden olurken, en düşük emekli maaşı alanlar için yürütülecek sürecin takvimi ortaya çıktı.



MAAŞ FARKLARI OCAK AYINDA ÖDENMEYECEK



Mevcut mevzuata göre açıklanan enflasyon farkı, emekli maaşlarına herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek duymaksızın yansıtılabiliyor. Ancak en düşük emekli maaşını belirleyen kanunda değişiklik için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayı gerekmekte.



Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre iktidar, en düşük emekli maaşı çalışmalarını ocak ayının 3. haftası itibarıyla tamamlamayı ve Meclis'ten geçirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan takvime benzer olarak değişiklik, normal şartlar altında her ayın 17 ila 26. günleri arasında yatan emekli maaşlarını etkilemeyecek.



Enflasyon farkı kök maaşlara doğrudan eklenecek olsa da, en düşük emekli maaşı alanların zam farkları bir sonraki ay itibarıyla hesaplara yansıtılacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Asgari ücreti yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 TL olarak belirleyen hükümet, uyguladığı sıkı para politikalarını maliye uygulamalarıyla güçlendirmek amacıyla çalışan ücretlerinde düşük artışlara gidiyor.



Ekonomideki bu durumun emekliler için de geçerli olması beklenirken, bu yıl en düşük emekli maaşının yüzde 20'lik zamla 15 bin liraya yükseltilmesi planlanmakta.