Düşüş sürüyor: Borsa'da batan batana!

SAMANYOLUHABER- Koronavirüs salgını borsaları allak bullak etti. Japonya'dan Amerika'ya kadar bütün borsaları önüne katıp sürükleyen tsunami adeta Borsa İstanbul'u (BİST) yerle bir etti.





22 Ocak’ta TL üzerinden tüm zamanların rekorunu kırarak 124 bin 536 puana yükselen BİST 100 endeksi Koronavirüs şokunda dün itibarıyla yüzde 28,9 değer kaybetti.





Endeks bugün de öğle saatlerine kadar yüzde 7'ye yakın gerileyerek 2017 yılı ekim ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Endeksin 80 binin altına inebileceği belirtiliyor.





Bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 5'i buldu.





QNB FİNANSBANK YÜZDE 62 ERİDİ





Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Balcı’nın hazırladığı tabloya göre BİST'te zirveden bugüne geçen 39 günde en fazla değer kaybeden hisseler arasında yüzde 62 ile QNB Finansbank ilk sırada yer aldı.





39 günde yüzde 60 değer kaybeden Dagi Yatırım, Salix Yatırım ve Smartiks Yazılım’ı yüzde 58’lik kayıp ile Doğan Burda hisseleri takip etti.





Avrupa borsalarının kısmen artıya geçtiği 17 Mart'ta Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde değer kaybı devam ediyor.





GSD Denizcilik hisselerindeki düşüş yüzde 56 oldu. Derimod, Aksu Enerji ve Fenerbahçe de yüzde 56 değer kaybı ile ilk 15 arasında. Do-Co, Fonet Bilgi Teknolojileri, İş Girişim, TGS Dış Ticaret yüzde 54 kayıpta.





Pegasus hisselerinde ise 39 günlük düşüş yüzde 53 oldu.





TOMA ÜRETİCİSİ KATMERCİLER YÜZDE 49 ERİDİ





Yüzde 50’nin üzerinde kayıp yaşayan hisseler arasında yüzde 52 ile Reysaş Lojistik, Metro Petrol, Derlüks Deri, Lider Faktoring ile Karsu Tekstil var.





Ayen Enerji, Deniz GMYO, Gözde Girişim yüzde 51, Akfen GMYO, Yünsa, İttifak Holding, Bagfaş yüzde 50 düştü.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ihalesini verdiği Katmerciler Ekipman’da ise değer kaybı yüzde 49.





KORONAVİRÜS ETKİSİ İLE YÜKSELEN HİSSELER





Yatırımcısını bu süreçte üzmeyen şirketler de yok değil. Bunların başında yüzde 64 kazanç sağlayan Gübre Fabrikaları geliyor.





Oyak Yatırım yüzde 56, İnfo Yatırım yüzde 49, Niğbaş Niğde Beton yüzde 26 değer kazandı.





Son günlerin en hızlı yükselişini yaşayan ve koronavirüs teşhisine yönelik tanı kiti üretimi yapan RTA Laboratuvarları yüzde 24 yükseldi.





RTA Laboratuvarları bugün de yüzde 10 değer kazanmış durumda. Şirket 5 ülkeye ihracat yaparken 10 ülkeden de sipariş almış durumda.





Nisan sonuna kadar da 2 milyon test siparişini teslim edecek.





Seyitler Kimya 39 günde yüzde 19, Gedik Yatırım, Halk Sigorta, Anel Telekom yüzde 16 yükseldi. İş Yatırım yüzde 13, Penguen Gıda yüzde 11 değer kazanan hisselerden.





Sodaş Sodyum, Ulusoy Elektrik ve Viking Kağıt’ta yükseliş yüzde 9. Şampiyonluk adayı Trabzonspor da bu 39 günü yüzde 6 yukarıda tamamladı.





EN FAZLA DÜŞEN 15 HİSSE (YÜZDE)





QNB Finansbank -62





Dagi Yatırım Holding -60





Salix Yatırım Holding -60





Smartiks Yazılım -60





Doğan Burda -58





GSD Denizcilik -56





Derimod -56





Aksu Enerji -56





Fenerbahçe Futbol -56





DO-CO -54





Fonet Bilgi Teknolojileri -54





İş Girişim -54





Kiler GMYO -54





TGS Dış Ticaret -54





Pegasus -53





EN FAZLA YÜKSELEN 15 HİSSE (YÜZDE)







Gübre Fabrikaları AŞ 64





Oyak Yat. Ort. 56





Info Yatırım 49





Niğbaş Niğde Beton 26





RTA Laboratuvarları 24





Seyitler Kimya 19





Gedik Y. Men. Değ. 16





Halk Sigorta 16





Anel Telekom 16





İş Yat. Ort. 13





Penguen Gıda 11





Sodaş Sodyum Sanayii 9





Ulusoy Elektrik 9





Viking Kâğıt 9





Trabzonspor 6