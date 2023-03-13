Samanyolu Haber /Ekonomi / Ocak'ta aylık bazda rekor cari açık: 9,85 milyar dolar /13 Mart 2023 12:19

Ocak'ta aylık bazda rekor cari açık: 9,85 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre cari açık Ocak ayında 9,85 milyar dolar, yıllıklandırılmış cari açık ise 51,7 milyar dolar oldu. Bu, yılın ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verildiği anlamına geliyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerine göre, Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verdi.

Ocak ayında cari dengede 9,85 milyar dolar açık kaydedildi.

12 aylık cari açık da 51,7 milyar dolarla 2014 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Reuters ve Anadolu Ajansı, Ocak 2023 cari açık beklentileri için ekonomistlerle iki ayrı anket yapmış, Reuters anketine katılanlar ortalama 10 milyar dolar, AA anketine katılanlar ise 8,8 milyar dolar cari açık beklediklerini aktarmıştı.

Daha önce 2011 yılının Mart ayında 9,4 milyar dolarlık cari açıkla rekor seviye kaydedilmişti.

Cari açık, bir ülkenin dünya ile olan ekonomik ilişkilerinde, giderlerinin (ithalat, faiz ve kar transferleri gibi) gelirlerinden (ihracat, dış yardım ve işçi gelirleri gibi) yüksek olduğu anlamına gelir. Cari açığın oluşmasının temel nedeni ise dış ticaret açığı, yani ithalatın ihracattan fazla olmasıdır.
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