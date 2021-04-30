Samanyolu Haber /Gündem / Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor /30 Nisan 2021 19:31

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Yerli aşı için ocak ayında nisanı işaret eden Erdoğan, nisanın son gününde de "Eylül-ekim gibi hazır" dedi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "Efendim liderliğinizde Türkiye aşı konusunda büyük bir ilerleme kaydetti, yerli aşı ne zaman"  sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor. Eylül- ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın yerli aşı hakkındaki bu açıklamaları akıllara önceki tarihleri getirdi. Erdoğan, 2 Ocak 2021 tarihinde, "İnşallah en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız" demişti. 

Nisan ayının son gününde ise Erdoğan yaptığı açıklamada "Çalışmalarımız devam ediyor. Eylül- ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum" diye konuştu. 

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