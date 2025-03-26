Öcalan ailesi İmralı'ya gitmek için müracaat etti: Bakan ne cevap verdi?

MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim de başlattığı İmralı Süreci, DEM Parti heyetinin 3 defa İmralı Adası'na gitmesinin ardından 27 Şubat tarihinde silah bırakma çağrısı ile son bulmuştu. DEM Parti son olarak 4. İmralı ziyaretine izin verilmediği açıklamıştı. Parti açıklamasında, İmralı için yapılan başvuruya izin verilmediği, bu nedenle Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın mesajının yayınlanmadığı belirtilmişti.





SON İMRALI BAŞVURUSU PARTİDEN DEĞİL AİLEDEN

AKP Grup toplantısı öncesinde öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yilmaz Tunç, Öcalan'ın ailesi tarafından bir ziyaret başvurusu yapıldığını ve bu talebin değerlendirildiğini söyledi:





4. görüşme değil de aile görüşme talebi var. Bu talebi de bir değerlendiriyoruz. Daha önce biliyorsunuz Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aile ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Tabi kanun çerçevesi içerisinde hükümlülerin hakları çerçevesinde değerlendirilecek.