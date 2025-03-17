Öcalan'ın bir açıklaması daha var!

MHP Lideri Bahçeli'nin 22 Ekim tarihinde yaptığı çağrı sonrasında 'Terörsüz Türkiye' adlı yeni bir İmralı Süreci başladı. Bahçeli'nin çıkışından sonra İmralı'yı birden fazla ziyaret eden DEM Parti heyeti 27 Şubat tarihinde Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma fesih çağrısını okudu.





Çağrının ardından PKK, silah bırakmak için kongreyi toplayacaklarını açıkladı. Kongrenin toplanma tarihine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.





ÖCALAN'DAN BİR MESAJ DAHA! NEVRUZ'DA PAYLAŞILACAK

DEM Parti bugün mecliste MHP ve AKP ile görüşme yapacak. MHP ile yapılacak olan toplantı saat 11.00'da başladı. DEM heyeti MHP ile buluştu. İki parti yetkililerinin buluşmasının ardından bu anları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Hilal Köylü, Öcalan'ın bir mesajının daha olduğunu ve bu mesajının da 21 Mart tarihinde yapılacak olan Nevruz kutlamalarında paylaşılacağını ifade etti.





YİNE İMRALI'YA GİDİLECEK

Öte yandan DEM heyetinin bugün MHP ve AKP ile yapacağı görüşmelerin ardından yine İmralı'yı ziyaret ederek Öcalan ile görüşeceği bekleniyor.





ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP EDİLDİ

Sürecin en sessiz aktörlerinden birisi de Erdoğan. İmralı Sürecine mesafeli yaklaşan Erdoğan son grup toplantısının ardından DEM Parti ile görüşebileceğini açıklamış, bu açıklama sonrasında DEM Parti, Erdoğan'dan randevu talep etmişti.





BAYRAMDAN SONRAYA KALDI

Pervin Buldan söz konusu görüşmenin Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceğini ifade etmişti.



