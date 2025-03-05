'Öcalan çağrısını kendi örgütüne yaptı, YPG'ye değil'

Çağrı YPG'yi kapsıyor mu?



Öcalan'ın çağrısının Suriye Demokratik Güçleri'nin omurgasını oluşturan YPG'yi kapsayıp kapsamadığı sorusu, basın toplantısında eş başkanlara birkaç kez soruldu. Hatimoğulları, "Çağrı metni burada, çağrıda SDG geçmiyor. Metinde geçmeyen bir şeyi söyleme yetkimiz yok. Sayın Öcalan PKK'ye bir çağrı yaptı, PKK kendi örgütüdür" yanıtını verdi.



Süreçteki amaç Erdoğan'ı yeniden seçtirmek mi?



İki eş başkana, Cumhur İttifakı’nın bu süreci başlatmaktaki amacının Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlamak için DEM Parti'nin milletvekillerine ve Kürtlerin oyuna ihtiyaç duyması olduğu yorumları da soruldu. Bakırhan, bu yorumların siyasi etiğe uygun olmadığını belirterek, "Erdoğan’a mı oy verdik biz? Ne zaman arka kapılar ardında siyaset yaptık?" dedi.



Bakırhan: "Zehirli dil sabotajdır"



Bakırhan, farklı yetkililerden gelen bazı açıklamaları eleştirerek, "Böyle zehirli, tehdit eden, parmak sallayan dil bu sürece yapılmış en büyük sabotajdır" dedi. "50 yıl önce kurulan silahlı bir örgüt feshediliyor ama silah bırakılmazsa operasyon yapılır deniliyor" diyen Bakırhan, bu dilin sürece en büyük sabotaj olduğunu vurguladı.



Süreç operasyonlarla beraber nasıl yürüyecek?



İki eş başkana, CHP’ye ve toplumun farklı kesimlerine düzenlenen soruşturma ve yargılamalar ile kayyum uygulamaları gerçekleşirken sürecin nasıl devam edeceği de soruldu. Bakırhan, "Henüz bir uzlaşma yok, anlaşma yok, ön şart ön koşul yok. Henüz işin başındayız" dedi.



Öcalan'ın durumu ile ilgili beklentiler neler?



Hatimoğulları, Öcalan'ın "PKK’yi bir tek ben feshedebilirim" dediğini aktararak, Öcalan'ın çalışma koşullarının rahat ve sağlıklı bir ortamda olmasını talep ettiklerini belirtti. Öcalan'ın fiziki koşullarının düzenlenmesi, örgütüyle diyalog kurabilmesi ve görüşmek istedikleriyle görüşmesinin önemli olduğunu vurguladı.



PKK kongresini nasıl toplayacak?



Öcalan'ın çağrısının ardından PKK’nın silah bırakmasının nasıl olacağı ile ilgili soru üzerine Bakırhan, silah bırakma için atılması gereken adımlar olduğunu söyledi. PKK’nın farklı bölgelerde konumlanmış bir örgüt olduğunu belirten Bakırhan, Öcalan'ın toplanacak kongreye konuşması gerektiğini, bunun teknolojik yöntemlerle sağlanabileceğini bildirdi.



Meclis'te bir çözüm komisyonu mu kurulacak?



Hatimoğulları, TBMM’den beklentilerin sorulması üzerine, Meclis'te kurulacak bir çalışma grubu ve komisyonla işe başlanabileceğini söyledi. TBMM’de temsil edilen tüm partilerin bu sürece katılımının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.