Samanyolu Haber /Gündem / 'Öcalan çıkışı' sonrası Erdoğan ve Bahçeli ilk kez bir arada: Sürpriz görüşme /14 Kasım 2024 14:30

'Öcalan çıkışı' sonrası Erdoğan ve Bahçeli ilk kez bir arada: Sürpriz görüşme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün bir araya geleceği öğrenildi. Sürpriz zirve, Bahçeli'nin terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ardından gerçekleşecek ilk görüşme olması açısından önemli. İşte detaylar...

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de bir araya gelecek.

Görüşme Ankara'da, Beştepe'deki Saray'da gerçekleşecek.


Görüşmede Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısının ana gündem konusu olması bekleniyor.

Sürpriz zirve, Bahçeli'nin terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan çağrısı sonrası gerçekleşecek ilk görüşme olması açısından da önemli.

NE OLMUŞTU?
MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” çağrısında bulunmuştu.


Bahçeli'nin sözlerine destek veren Erdoğan ise "Cumhur İttifakı’nın açtığı tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Erdoğan, grup toplantısı çıkışı gazetecilerin Öcalan'a "umut hakkı"na ilişkin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Öte yandan kulislerde, Erdoğan ve Bahçeli arasında son sürece ilişkin görüş ayrılıkları olduğu iddiaları konuşuluyor. Bahçeli, gazeteci Hilal Köylü'yü bu iddiaları sorduğu için azarlamış ve tepkilere neden olmuştu. Hilal Köylü ise bazı MHP'lilerin kendisini arayarak tebrik ettiğini, Bahçeli'nin aslında başkalarına mesaj verdiğini söylediklerini aktarmıştı.
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